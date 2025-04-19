Песков объяснил значение диалога между Ираном, Китаем и Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью IRNA заявил, что диалог между Ираном, Россией и Китаем необходим.
«Диалог по различным вопросам между Россией, Ираном и Китаем имеет большое значение... с точки зрения интересов трех стран», — сказал Песков.
Он отметил, что этот диалог важен с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока.
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым проинформировал его о ходе диалога Тегерана с Вашингтоном по ядерной программе. Он подчеркнул, что Россия ранее играла ключевую роль в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и выразил надежду на поддержку Москвы в будущих договорённостях.
Ранее сообщалось, что Иран готов снизить уровень обогащения урана при одном условии.