Песков объяснил значение диалога между Ираном, Китаем и Россией

Песков: диалог между Ираном, КНР и РФ нужен для стабильности на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью IRNA заявил, что диалог между Ираном, Россией и Китаем необходим.

«Диалог по различным вопросам между Россией, Ираном и Китаем имеет большое значение... с точки зрения интересов трех стран», — сказал Песков.

Он отметил, что этот диалог важен с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым проинформировал его о ходе диалога Тегерана с Вашингтоном по ядерной программе. Он подчеркнул, что Россия ранее играла ключевую роль в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и выразил надежду на поддержку Москвы в будущих договорённостях.

Ранее сообщалось, что Иран готов снизить уровень обогащения урана при одном условии.