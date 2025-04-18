Иран готов снизить уровень обогащения урана при одном условии

Иран выразил готовность снизить уровень обогащения урана при условии юридических гарантий, что США не выйдут из ядерного соглашения (СВПД). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«Мы не станем демонтировать центрифуги и полностью прекращать обогащение, но готовы к диалогу в рамках СВПД», — заявил источник.

Он подчеркнул, что ракетная программа Ирана останется вне переговоров.

«Это вопрос национальной безопасности, не связанный с ядерной сделкой. Гарантии нерушимости договорённостей — обязательное условие для любых уступок», — добавил чиновник.

Напомним, второй раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 19 апреля в Риме.

Вашингтон и Тегеран намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иранские военные показали российские С-300 на параде в честь Дня армии республики.