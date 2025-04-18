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Политолог объяснил, почему Путин и эмир Катара на встрече не обсуждали Украину

Политолог Махмуд: Путин и эмир Катара Аль Тани намеренно не обсуждали Украину
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на встрече в Кремле не поднимали украинский вопрос, поскольку предпочли сосредоточиться на двусторонней повестке и не затрагивать острые темы. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд.

Осознавая деликатность международной обстановки, лидеры двух стран решили посвятить встречу укреплению двусторонних отношений и совместным делам, отметил собеседник агентства.

По его словам, Путин и Аль Тани предпочли не затрагивать щепетильные вопросы, «которые могут быть истолкованы по-разному».

При этом Катар по-прежнему готов выступать гуманитарным посредником между РФ и Украиной, как это делал ранее, добавил Махмуд.

17 апреля Тамим Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе встречи с Путиным он обсудил двусторонние отношения стран и пути их укрепления, а также развитие сотрудничества в различных областях. В частности, российский лидер и эмир Катара поговорили о развитии торгово-экономических отношений РФ и Катара с прицелом на увеличение объемов взаимной торговли. Кроме того, они затронули вопросы, связанные с горячими точками.

Позже Путин поблагодарил эмира Катара и за визит в Россию и назвал их разговор содержательным и полезным для развития связей государств.

Ранее Кадыров оценил результаты переговоров Путина и Аль Тани для Чечни.

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