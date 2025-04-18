В Госдуме отреагировали на призыв мигрантов к экспансии в России

В будущем интересы национальных диаспор среднеазиатских государств на территории России могут вступить в явное противоречие друг с другом. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Матвеев в интервью News.ru.

Так парламентарий отреагировал на слова бывшего главы одной из этнических групп, призвавшего иностранных граждан к экспансии в России.

Матвеев считает, что подобные высказывания соответствуют планам некоторых чиновников в РФ.

«Они думают, что от увеличения количества представителей иных культур в РФ выигрывают обе стороны, что это межкультурный диалог и так далее», — отметил депутат.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что нарушения при приеме экзаменов на знание русского языка у мигрантов будут караться лишением свободы на срок до 15 лет. По словам Володина, в ряде вузов были выявлены нарушения при проведении экзаменов на владение русским языком и знание истории России.

Ранее ФСБ, Росгвардия и МВД выявили нелегальную молельню мигрантов на Камчатке.