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В Госдуме отреагировали на призыв мигрантов к экспансии в России

Депутат Госдумы Матвеев предрек столкновение диаспор мигрантов в России
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Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

В будущем интересы национальных диаспор среднеазиатских государств на территории России могут вступить в явное противоречие друг с другом. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Матвеев в интервью News.ru.

Так парламентарий отреагировал на слова бывшего главы одной из этнических групп, призвавшего иностранных граждан к экспансии в России.

Матвеев считает, что подобные высказывания соответствуют планам некоторых чиновников в РФ.

«Они думают, что от увеличения количества представителей иных культур в РФ выигрывают обе стороны, что это межкультурный диалог и так далее», — отметил депутат.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что нарушения при приеме экзаменов на знание русского языка у мигрантов будут караться лишением свободы на срок до 15 лет. По словам Володина, в ряде вузов были выявлены нарушения при проведении экзаменов на владение русским языком и знание истории России.

Ранее ФСБ, Росгвардия и МВД выявили нелегальную молельню мигрантов на Камчатке.

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