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Силовики выявили нелегальную молельню мигрантов в российском регионе

ФСБ, Росгвардия и МВД выявили нелегальную молельню мигрантов на Камчатке
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Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Камчатке правоохранительные органы обнаружили нелегальный молельный дом для мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Отмечается, что сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД, а также местные дружинники отреагировали на обращения граждан, которые жаловались на большое количество приезжих во дворах жилых домов. В ходе совместной проверки было установлено, что в одном из помещений проводятся религиозные ритуалы, не соответствующие требованиям федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Кроме того, были выявлены нарушения противопожарных и санитарных норм.

Накануне стало известно, что полиция провела рейд в московской бане, куда не пускали российских посетителей. По данным Tsargrad.tv, мигранты заняли баню и не пускали русских. Владелец заведения давал доступ к услугам только соотечественникам. В ходе действий правоохранителей задержали порядка 40 человек.

Ранее Бастрыкин запросил доклад по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке.

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