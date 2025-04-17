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Володин предупредил о строгих наказаниях за нарушения при приеме экзаменов у мигрантов

Володин предупредил о сроке до 15 лет за нарушения на экзаменах у мигрантов
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что нарушения при приеме экзаменов на знание русского языка у мигрантов будут караться лишением свободы на срок до 15 лет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Учитывая принятые законы, теперь эти действия со стороны должностных лиц вузов и тех, кто принимал экзамены, могут квалифицироваться иначе. Они подпадают под статью 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», — заявил он.

По словам Володина, в ряде вузов были выявлены нарушения при проведении экзаменов на владение русским языком и знание истории России.

Как отметил спикер Госдумы, за последний год в России были приняты 15 законов о борьбе с нелегальной миграцией, в том числе о противодействии фиктивным бракам и усыновлению, запрете на прием экзаменов на знание русского языка для посреднических организаций, а также о проверках уровня знания русского языка детей мигрантов и законности их нахождения на территории РФ при зачислении в школы.

До этого россиянин фиктивно зарегистрировал в коммуналке 300 мигрантов и попал под суд. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее ФСБ, Росгвардия и МВД выявили нелегальную молельню мигрантов на Камчатке.

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