Газета The New York Times опубликовала расследование о том, насколько глубоко США участвовали в украинском конфликте, сделав вывод, что сейчас партнерство претерпевает кризис из-за различий в намерениях сторон. Кроме того, Киев предпринял ряд серьезных шагов, не согласовав их с Вашингтоном, в частности, речь идет об августовском наступлении ВСУ в Курской области. По информации издания, американские военные руководили практически всеми ударами из РСЗО HIMARS, а также курировали операцию по уничтожению Крымского моста.

Киев спланировал и провел наступление на Курскую область в августе 2024 года без ведома Вашингтона, при этом используя переданную союзниками технику и оружие, утверждают авторы нового расследования The New York Times о скрытой роли США в российско-украинском конфликте.

«Украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, поставленное коалицией, на российскую территорию», — говорится в материале.

NYT подчеркивает, что эта атака ВСУ стала «серьезным нарушением доверия» между американцами и украинцами.

Рано утром 6 августа 2024 года украинские военнослужащие перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. 13 марта российские бойцы вытеснили противника из единственного захваченного ВСУ в регионе города Суджа, сейчас там идут работы по разминированию.

Разногласия Вашингтона и Киева

Журналисты The New York Times отмечают, что Украина и США испытывают сейчас большие трудности в коммуникации. Напряжение возникло из-за различий в целях сторон: США сфокусированы на достижимых целях, а Украина считает, что западные партнеры ее сдерживают.

«Украинцы иногда считали американцев властными и все контролирующими — типичными покровительствующими американцами. Американцы иногда не могли понять, почему украинцы просто не принимают хорошие советы», – говорится в публикации.

В Киеве постоянно «злились на американцев» за то, что те не могли или не хотели давать им все оружие и оборудование, о котором они просили. В Вашингтоне в свою очередь считали необоснованными некоторые требования и не хотели предпринимать политически рискованные шаги.

Также издание указывает, что наступление в курском приграничье – это не единственное решение Киева, которое он не согласовывал с Вашингтоном. Так, в апреле 2022 года Украина атаковала ракетный крейсер «Москва», флагман Черноморского флота России.

США не были поставлены в известность о готовящейся атаке и узнали о ней постфактум. Как пишет NYT, американские политики тогда были в панике, так как они бы не согласовали удары по «столь значимым для Москвы объектам».

Издание отмечает, что партнерство Украины и США существовало с ощущением «глубочайшего геополитического страха», что президент России Владимир Путин может увидеть в столь близком сотрудничестве «нарушение красной линии» и осуществить свои ядерные угрозы.

«История партнерства показывает, как близко американцы и их союзники иногда подходили к этой красной линии», – указывает газета.

В некотором смысле Украина стала реваншем в долгой истории опосредованных войн США и России — Вьетнам в 1960-х, Афганистан в 1980-х и Сирия в 10-х, заключает NYT.

Участие США в конфликте

Весной 2022 года два украинских генерала отправились в Германию, их конечным пунктом назначения была Клейская казарма, штаб-квартира армии США в Европе и Африке в Висбадене. Одним из генералов был генерал-лейтенант Михаил Забродский, имя второго не называется. В немецком городе они договорились с американскими военными о тайном партнерстве.

Пентагон с удивительной прозрачностью публиковал информацию о помощи, которую США оказывали Украине, в частности, о передаче вооружения на сумму $66,5 млрд, в том числе 10 тыс. единиц противотанкового оружия Javelin, 3 тыс. зенитных систем Stinger, 272 гаубиц, 76 танков, 40 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 20 вертолетов Ми-17 и трех батарей ПВО Patriot. Однако о партнерстве под кодовым названием Dregon официально нигде не сообщалось.

Как свидетельствуют результаты расследования New York Times, США были вплетены в конфликт гораздо более тесно и широко, чем считалось ранее.

Бок о бок в командном центре миссии в Висбадене американские и украинские офицеры планировали контрнаступления Киева. В частности, Dragon курировала удары из HIMARS.

С базы в Висбадене американцы передавали украинским операторам данные о «точках интереса» – так они называли российские цели. После ВСУ били по ним из РСЗО. При этом операторы использовали специальную электронную карту, которую американские наводчики могли деактивировать в любое время.

«Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — на российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру. <...> Украинцы чрезвычайно зависели от американцев в плане разведывательной информации, и оперативная группа Dragon проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS», – пишет издание.

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В 2022 году при поддержке ЦРУ украинские дроны атаковали порт Севастополь и повредили несколько военных кораблей. Контрнаступление, начатое ВСУ в середине 2023-го, тоже было согласовано и продумано в Висбадене.

Один из руководителей европейской разведки вспомнил, что был ошеломлен, узнав, насколько глубоко его коллеги из НАТО ввязались в украинские операции. «Теперь они стали частью цепочки убийств», — сказал он в беседе с NYT.

Операция «Лунный град»

Как утверждает NYT, под руководством военных США и Великобритании была разработана операция Lunar Hail («Лунный град»), частью которой стала атака на Крымский мост в августе 2024 года. Американцы и британцы «контролировали практически все аспекты каждого удара, от определения координат до расчета траекторий полета ракет».

Союзники определили части моста, которые, по их данным, были наиболее уязвимы. Далее с помощью беспилотных катеров планировалось подорвать одну или несколько опор моста.

Крымский мост был атакован двенадцатью ракетами ATACMS в ночь на 16 августа. Все атаки были отражены силами противовоздушной обороны. Той же ночью силы ПВО и флота отразили атаку на Севастополь.