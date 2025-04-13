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В Совфеде объяснили статью Times о роли Британии в конфликте на Украине

Пушков счел историей преступлений Британии статью Times о конфликте на Украине
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Статья The Times о роли Британии в конфликте на Украине является историей преступлений властей Соединенного Королевства в далекой стране. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Он указал, что статья «Нерассказанная история ключевой роли британских военных руководителей в войне на Украине» вышла вслед за материалом американской The New York Times о действиях администрации президента США Джо Байдена в контексте конфликта Москвы и Киева.

«Видимо, кто-то в Лондоне испугался, что о них забудут, и возревновал к американской «славе»: мол, Британия тоже там воевала. На деле это история преступлений британских властей в далекой стране. Здесь нечем гордиться», — написал Пушков.

До этого газета The Times писала, что Великобритания оказала более значительное влияние на военное планирование украинских сил, чем предполагалось ранее. Также в статье подчеркивается важность работы главы британской военной разведки Джеймса Хокенхалла, который обеспечивал Киев разведывательной информацией.

Ранее Британия заявили о «критическом моменте» для Украины в конфликте.

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