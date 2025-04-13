Белый дом озвучил рычаги давления на Китай

Миллер: у США есть рычаги воздействия на Китай

США обладают серьезными рычагами воздействия на Китай. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«В первую очередь, мы полностью финансируем страну, все ее развитие и индустриализацию. У нас есть и другие рычаги воздействия, не хочу углубляться в это, но есть много крайне важных для безопасности Китая вещей, в которых они нуждаются в США», — сказал он.

По словам Миллера, для Китая было бы мудро пойти по пути деэскалации.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а КНР довела пошлины против Штатов до 125%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.