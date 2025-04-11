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Китай вновь поднял пошлины на товары из США

Китай поднял пошлины на товары из США до 125%
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Andy Wong/AP

Китай поднимает пошлины в отношении товаров из США до 125%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение комитета Госсовета КНР.

Таким образом, пошлины поднялись с 84% на 41%.

При этом накануне Белый дом повысил пошлины на китайские товары до 145%.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом рассказал, что в тарифных войнах нет победителей, идти против мира значит изолировать себя. По словам Си Цзиньпина, за последние 70 лет развитие страны основывалось на самостоятельности и упорном труде. Он никогда не полагался ни на чью благосклонность и не боялся необоснованного притеснения.

Также председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и ЕС должны вместе противостоять запугиванию со стороны США и отстаивать свои интересы и международные правила.

Ранее сообщалось, что индекс доллара рухнул на фоне тарифных войн.

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