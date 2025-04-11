В Кремле прокомментировали ситуацию с тарифами США

Российские эксперты анализируют возможные последствия от тарифов, которые Соединенные Штаты ввели в отношении некоторых стран, и работают над мерами по минимизации вероятного негативного эффекта от пошлин, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Наши экономические ведомства очень внимательно отслеживают, анализируют, с тем чтобы при необходимости сделать так, чтобы минимизировать этот международный экономический шторм», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, происходящее с мировой экономикой следует изучать с точки зрения интересов России.

До этого главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков заявил, что российский бюджет по итогам 2025 года может недополучить более 1 трлн рублей из-за торговой войны, начатой по инициативе американского президента Дональда Трампа.

Если цены на нефть сохранятся на нынешнем уровне, по итогам года, как прогнозирует Исаков, доходы окажутся ниже планируемых на 15%.

Ранее польский политолог допустил восстановление экономических отношений ЕС с Россией.