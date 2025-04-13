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Посол РФ заявил о попытках ЕС и Британии помешать урегулированию на Украине

Келин: ЕС и Британия пытаются остановить поиски путей урегулирования на Украине
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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Страны — члены Европейского союза (ЕС) совместно с Великобританией предпринимают все возможные усилия, чтобы остановить поиск путей для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в ходе интервью для телеканала BBC заявил посол Москвы в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, в настоящее время российские власти работают над мирным решением конфликта на Украине. Этот процесс довольно интенсивный и идет по различным направлениям, подчеркнул дипломат.

Келин выразил уверенность, что рано или поздно поиски путей урегулирования кризиса дадут результаты. В связи с этим он призвал не мешать данной работе.

«Это важно. Потому что сейчас ЕС вместе с Великобританией делают все, чтобы остановить его (процесс урегулирования. — «Газета.Ru»)», — добавил посол.

12 апреля министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина достигла «критического момента» в рамках вооруженного конфликта с РФ. На этом фоне глава военного ведомства призвал своих коллег, принявших участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в столице Бельгии, усилить поддержку Киева.

Ранее журналисты сообщили, что Лондон тайно отправил своих военных в зону украинского конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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