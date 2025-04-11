Спикер Рады Стефанчук: число депутатов сократят на треть — с 450 до 300

Состав Верховной рады могут сократить на треть — с 450 до 300 депутатов. Об этом заявил спикер Рады Руслан Стефанчук, передает РИА Новости.

По его словам, необходимость сокращения состава парламента связана с уменьшением населения Украины. Стефанчук напомнил, что соответствующее предложение президент Украины Владимир Зеленский вносил еще в 2019 году.

«Когда было 52 миллиона, это одно дело, а сегодня, когда людей гораздо меньше, безусловно, вопрос представительства в обществе нуждается в пересмотре. Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром дальнейших процессов», — заявил он.

До этого американская конгрессвумен Виктория Спартц назвала парламент Украины «марионеточным» и заявила, что «страной управляют идиоты и мошенники».

По ее словам, «именно пороки украинского режима и марионеточный парламент Украины стали причиной того, что ее многочисленные усилия по поддержке Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией оказались провальными».

Ранее сообщалось, что Украина хочет продлить военное положение на фоне подготовки к выборам.