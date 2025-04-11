На Украине намерены продлить военное положение, несмотря на подготовку к выборам

Власти Украины намерены продлить действие военного положения в стране, при этом подготовка к выборам уже началась и находится на «ранней стадии». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спикера Рады Руслана Стефанчука.

«Украинские законодатели почти наверняка снова продлят военное положение до истечения срока его действия 9 мая», - говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале агентства, такой шаг Верховная рада Украины может предпринять несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия оказывают давление на Киев, требуя проведения нового голосования.

При этом, как сообщил в комментарии Reuters Стефанчук, подготовка к будущим выборам на Украине началась, но находится «на самой ранней стадии».

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Также он предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в России рассказали о кандидатах на президентских выборах Украины.