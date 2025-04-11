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Политолог объяснил, когда США почувствуют эффект от вводимых Трампом пошлин

Политолог Дробницкий: США почувствуют эффект от пошлин к концу срока Трампа
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Mark Schiefelbein/AP

Американцы почувствуют эффект от вводимых лидером США Дональдом Трампом торговых пошлин лишь к концу его президентского срока. Такой прогноз в беседе с Tsargrad.tv дал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Сейчас, по его словам, глава Белого дома пытается создать «привычный для него хаос», последствия которого предугадать трудно.

«Сейчас мы увидим хаос, дергание рынков и все такое. А через квартал, условно говоря, мы увидим сначала геополитические, а потом, возможно, и какие-то финансовые последствия. Дай Бог, к концу срока Трампа появятся первые индустриальные последствия. Это все небыстро», — сказал Дробницкий.

Вопрос лишь в том, что для Трампа окажется важнее: геополитика или реиндустриализация. Это и будет определять ситуацию в дальнейшем, добавил эксперт.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 апреля президент США объявил о введении торговых пошлин для 185 стран. Он заявил, что его страна «подвергалась разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран тарифы от 10 до 50%.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации. Последний раз такое резкое падение фиксировалось 16 марта 2020 года — в начале пандемии коронавируса.

Ранее Китай подал иск в ВТО против США.

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