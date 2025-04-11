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Китай подал новый иск в ВТО против США

Китай подал новый иск в ВТО в связи с повышением тарифов США
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Китай подал новый иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с очередным повышением американских пошлин. Об этом сообщили в китайском министерстве коммерции, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что Китай будет защищать свои законные права и интересы в соответствии с правилами организации, а также твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок.

ВТО была создана в 1995 году. Она заменила собой Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между государствами.

На этой неделе Всемирная торговая организация спрогнозировала сокращение товарооборота между США и КНР на 80% из-за взаимных пошлин.

11 апреля Китай принял решение поднять пошлины в отношении товаров из США до 125%.

Ранее Си Цзиньпин призвал ЕС совместно противостоять пошлинам Трампа.

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