Китай подал новый иск в ВТО против США

Китай подал новый иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с очередным повышением американских пошлин. Об этом сообщили в китайском министерстве коммерции, передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что Китай будет защищать свои законные права и интересы в соответствии с правилами организации, а также твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок.
ВТО была создана в 1995 году. Она заменила собой Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между государствами.
На этой неделе Всемирная торговая организация спрогнозировала сокращение товарооборота между США и КНР на 80% из-за взаимных пошлин.
11 апреля Китай принял решение поднять пошлины в отношении товаров из США до 125%.
Ранее Си Цзиньпин призвал ЕС совместно противостоять пошлинам Трампа.