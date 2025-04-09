В Китае высказались о пошлинах со стороны США

Введенные пошлины станут для американской экономики не лекарством, а ящиком Пандоры. Об этом говорится в пресс-релизе представительства Китая при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, передает ТАСС.

В заявлении постпредства Китая при ВТО отметили, что пошлины ударят в первую очередь по США. Американская экономика столкнется с ростом инфляции, стоимости жизни и нарушением цепочек поставок, говорится в пресс-релизе.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

4 апреля Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на все товары из США, которые вступят в силу 10 апреля. В ответ США анонсировали новые пошлины на китайскую продукцию.

На фоне торгового конфликта индекс Shanghai Composite за день упал на 7,34%. В Китае заявили, что не потерпят тарифный «шантаж» со стороны Вашингтона.

Ранее Китай снова подал иск в ВТО из-за тарифов Трампа.