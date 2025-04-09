Китай снова подал иск в ВТО из-за тарифов Трампа

Китай обратился в ВТО с иском из-за тарифов на китайский импорт со стороны США

Китай снова обратился вО Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском из-за повышения тарифов на китайский импорт со стороны США. Об этом заявило Минкоммерции КНР, передает ТАСС.

«Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО против США из-за последнего повышения пошлин», — заявили в ведомстве.

До этого власти Китая инициировали два спора против американских пошлин.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

4 апреля Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на все товары из США, которые вступят в силу 10 апреля. В ответ США анонсировали новые пошлины на китайскую продукцию.

На фоне торгового конфликта индекс Shanghai Composite за день упал на 7,34%. В Китае заявили, что не потерпят тарифный «шантаж» со стороны Вашингтона.

Ранее в ВТО рассказали, что пять споров против пошлин США было инициировано после инаугурации Трампа.