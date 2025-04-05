Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского назвали клоуном

Экс-президент Аргентины Киршнер назвала Зеленского клоуном, сравнив его с Милеем
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер назвала президента Украины Владимира Зеленского клоуном, сравнивая его с действующим аргентинским лидером Хавьером Милеем. Об этом написала на своей странице в социальной сети X.

«Посмотри на отражение в виде клоуна Зеленского в Овальном кабинете и подумай, что с ним случилось, когда он перестал быть нужен», — написала де Киршнер.

Она также раскритиковала Милея за посещение мероприятие в поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Президенты двух стран не встретились, поэтому де Киршнер посчитала, что Милей впустую потратил время и средства.

До этого министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал Зеленского «эстрадным артистом».

В начале марта бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский всю жизнь был «клоуном» и выступал по заготовленным сценариям.

Ранее Зеленского назвали шантажистом, теряющим связь с реальностью.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами