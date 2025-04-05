Зеленского назвали клоуном

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер назвала президента Украины Владимира Зеленского клоуном, сравнивая его с действующим аргентинским лидером Хавьером Милеем. Об этом написала на своей странице в социальной сети X.

«Посмотри на отражение в виде клоуна Зеленского в Овальном кабинете и подумай, что с ним случилось, когда он перестал быть нужен», — написала де Киршнер.

Она также раскритиковала Милея за посещение мероприятие в поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Президенты двух стран не встретились, поэтому де Киршнер посчитала, что Милей впустую потратил время и средства.

До этого министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал Зеленского «эстрадным артистом».

В начале марта бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский всю жизнь был «клоуном» и выступал по заготовленным сценариям.

Ранее Зеленского назвали шантажистом, теряющим связь с реальностью.