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Глава Минфина США назвал Зеленского «эстрадным артистом»

Бессент назвал Зеленского эстрадным артистом
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский является «эстрадным артистом». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Он [Зеленский] исполнитель, своего рода эстрадный артист», — отметил министр.

Бессент обратил внимание на то, что украинского лидера окружают неидеальные советники.

В начале марта бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский всю жизнь был «клоуном» и выступал по заготовленным сценариям. Он напомнил, что в начале февраля Зеленский повышенным тоном разговаривал с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве, перед этим заставив его дожидаться аудиенции четыре часа. Азаров считает, что случай с Бессентом был тем, что хорошо укладывается в заранее подготовленную стратегию, а скандал в Белом доме является продолжением этого сценария.

До этого бывший премьер-министр Российской Федерации Сергей Степашин подчеркнул, что Зеленский в свое время был «замечательным ведущим», однако сейчас стал «обреченным человеком» и «клоуном».

Ранее Зеленского назвали шантажистом, теряющим связь с реальностью.

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