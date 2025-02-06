Президент Украины Владимир Зеленский теряет связь с реальностью, шантажируя Россию газом. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Зеленский погружается в мир фантазий, что он может шантажировать русских, остановив транзит газа», — отметил он.

Меркурис подчеркнул, что власти Украины «все больше отрываются от реальности».

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

В конце января газета Financial Times сообщила, что несколько стран Евросоюза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Идею о возобновлении поставок голубого топлива одобрили некоторые официальные лица в Германии, Венгрии и других странах. Они полагают, что закупки российского газа позволят сократить цены на энергоносители в Евросоюзе и дадут как России, так и Украине повод придерживаться соглашения о прекращении огня.

Ранее министр экономики Словакии обвинила Украину в росте цен на газ в ЕС.