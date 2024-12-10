В НАК раскрыли, сколько оружия изъяли из незаконного оборота в РФ в 2024 году

Из незаконного оборота в России с начала года изъяли более 100 тысяч единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Также, по данным НАК, в России с начала 2024 года изъяли 5,5 тыс. взрывных устройств.

Помимо этого, в комитете сообщили, что в РФ в текущем году предотвратили 190 терактов. Шесть из них готовили участники запрещенных в России движений, в том числе «Колумбайн» (организация запрещена в России), в учебных заведениях и местах массового пребывания людей, отметили в НАК.

В ноябре в Росгвардии сообщили, что российские силовики обнаружили большое количество вооружений и снарядов на территории заброшенного предприятия, расположенного в одном из населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). В результате специалисты изъяли более семи тысяч патронов к разным видам стрелкового оружия, гранатомет, свыше 400 снарядов и мин.

Ранее Бортников заявил о попытках создания очагов напряженности в России.