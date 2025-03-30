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Стало известно о планах Нетаньяху обсудить с Орбаном план переселения жителей Газы

TOI: Нетаньяху планирует обсудить с Орбаном план переселения жителей Газы
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Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном план переселения жителей сектора Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel (TOI) со ссылкой на источник.

По данным издания, обсуждение плана произойдет в ходе предстоящей поездки Нетаньяху в Венгрию. Ожидается, что премьер Израиля посетит страну на следующей неделе. При этом, как отметили авторы, глава израильского кабмина хочет получить поддержку Орбана.

«Нетаньяху пытается выстроить коалицию из максимально возможного числа стран в поддержку плана [президента США Дональда] Трампа для Газы», — сказал источник.

В феврале телеканал N12 сообщил, что администрация президента США рассматривает возможность переселить жителей сектора Газа в сомалийские штаты Пунтленд и Сомалиленд, а также в Марокко. По информации журналистов, страны нуждаются в американской поддержке. Из-за этого их будет легче убедить согласиться на поддержку инициативы Трампа, отметили авторы.

Ранее в Израиле заявили о желании жителей Газы эмигрировать.

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