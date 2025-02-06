Стало известно о планах Белого дома по переселению жителей сектора Газа

Администрация президента США рассматривает возможность переселить жителей сектора Газа в сомалийские штаты Пунтленд и Сомалиленд и в Марокко. Об этом сообщает N12.
В публикации отмечается, что Марокко и полуавтономные регионы Сомали нуждаются в американской поддержке. Из-за этого их будет легче убедить согласиться на поддержку инициативы президента США Дональда Трампа.
До этого Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах.
По словам Трампа, он уже переговорил на эту тему с королем Иордании Абдаллой II и намерен затронуть ее также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
19 января глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Трамп оказал влияние на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в рамках работы ни Трамп, ни администрация экс-президента США Джо Байдена не принуждали Израиль принимать подобное решение против воли. По словам главы МИД, страны «работали вместе, чтобы достичь очень важной цели».
Ранее Аббас сообщил о готовности работать с союзными странами для восстановления Газы.