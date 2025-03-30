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В Израиле заявили о желании жителей Газы эмигрировать

Глава минобороны Израиля Кац: около 40% жителей Газы заинтересованы в эмиграции
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Ali Jadallah/World Press Photo 2025

Согласно имеющейся у израильского правительства информации, не менее 40% населения сектора Газа выразили желание эмигрировать в другие страны. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, чьи слова приводит газета Times of Israel.

«По нашим данным, по меньшей мере 40% жителей Газы заинтересованы в эмиграции», — сказал министр.

Кац также подтвердил приверженность Израиля плану президента Трампа по содействию добровольной репатриации жителей Газы.

В феврале администрация президента США заявила о возможности переселения палестинских беженцев из сектора Газа в регионы Сомали (Пунтленд и Сомалиленд), а также в Марокко. В основе этого плана лежит потребность данных регионов в американской помощи, что, по мнению администрации США, повышает шансы на реализацию инициативы президента Трампа.

До этого Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах.

Ранее жители сектора Газа столкнулись с голодом из-за остановки поставок гумпомощи.

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