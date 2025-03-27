Депутат Шеремет: Зеленский не контролирует националистов и наемников в ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский не контролирует ту часть ВСУ, которая в основном состоит из националистов и наемников, с этим связана недоговороспособность Киева. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наемников», — подчеркнул он.

Наиболее радикальные элементы ВСУ, а также иностранные наемники в рядах украинской армии подчиняются Великобритании, отметил депутат Госдумы.

До этого Зеленский признал, что Россия соблюдает договоренности и не бьет по энергообъектам.

Он подчеркнул, что ночью 26 марта не было атак на энергетику республики. Он добавил, что украинская сторона не отвечала по энергетическим объектам российской стороны.

Ранее Украина раскритиковала итоги переговоров России и США.