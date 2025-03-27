Зеленский заявил о первой ночи соблюдения договоренностей с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Россия соблюдает договоренности и не бьет по энергообъектам. Об этом сообщает «Общественное».

Зеленский подчеркнул, что ночью 26 марта не было атак на энергетику республики. Он добавил, что украинская сторона не отвечала по энергетическим объектам российской стороны.

До этого в министерстве финансов Украины заявили, что опубликованный Россией перечень энергообъектов, подпадающих под прекращение ударов, расходится с тем, что Украина согласовала с США.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Ранее в Киеве раскритиковали итоги переговоров России и США.