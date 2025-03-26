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Украина раскритиковала итоги переговоров России и США

WP: в Киеве раскритиковали итоги переговоров России и США
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Власти Украины раскритиковали договоренность России и США о возобновлении Черноморской инициативы. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Соединенные Штаты согласились помочь России продавать свое зерно и удобрения на мировом рынке. Этот шаг был немедленно раскритикован в Киеве как односторонняя уступка давнему требованию Кремля», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что предложение о поставках зерна и удобрений, вызвавшее отпор со стороны Украины, появилось одновременно с соглашением между Москвой и Киевом о моратории на удары по энергообъектам.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Кремль также высказался за то, чтобы третьи страны поддержали реализацию этих договоренностей, и подтвердил намерение России продолжать усилия по созданию «устойчивого мира».

Ранее Лавров высказался за диалог с США по всем направлениям.

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