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Новый посол России в США отправляется в Вашингтон

ТАСС: посол России Дарчиев отправится в США 26 марта
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МИД РФ

Посол России в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон 26 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Как ожидается, посол отправляется в Вашингтон 26 марта», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Дарчиева на должность чрезвычайного и полномочного посла России в США в начале марта этого года. Его предшественником был Анатолий Антонов, занимавший этот пост с 2017 по 2024 год.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что главными задачами нового российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева являются развитие отношений с США и отстаивание интересов России.

До своей новой должности Даричев возглавлял департамент Северной Атлантики МИД. Также в период с 2014 по 2021 год Дарчиев занимал пост посла России в Канаде. Дипломату 64 года, он родился в Венгрии.

Ранее эксперт раскрыл, почему США стремятся наладить отношения с Россией.

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