Эксперт раскрыл, почему США стремятся наладить отношения с Россией

Желание Вашингтона наладить отношения с Москвой обусловлено сближением России и Китая. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Сергей Латышев.

«Россия тесно сблизилась с КНР, чем испугала США, для которых Китай — главный враг и конкурент. <...> Если отношения России с Китаем испортятся, то Запад будет волен снова давить на Москву», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что нормализация отношений с США не должна выражаться в пренебрежении к Китаю с российской стороны.

27 февраля представители России и США провели встречу в Стамбуле. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США. Как прошли переговоры и смогут ли они стать началом более тесного диалога между РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась.