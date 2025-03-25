Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Срок полномочий Шольца закончился

Полномочия кабмина ФРГ и Шольца закончились, но они останутся на должностях
close
Axel Schmidt/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры правительства страны сегодня получат свидетельства об увольнении, они останутся на своих должностях в качестве исполняющих обязанности министров. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

«Новоизбранный бундестаг соберется на учредительную сессию во вторник. Самый важный пункт повестки дня: выборы правительства. Вечером члены федерального правительства будут освобождены от своих должностей, однако продолжат исполнять обязанности до избрания нового канцлера», — говорится в материале.

Шольц продолжит работу в качестве канцлера. В четверг, 27 марта, он вылетит в Париж на саммит по Украине, при этом проведя предварительную консультацию со своим вероятным преемником Фридрихом Мерцем.

В феврале канцлер заявлял о намерении уйти из политики после того, как перестанет занимать пост главы немецкого правительства.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны.

Ранее Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами