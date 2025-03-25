Срок полномочий Шольца закончился

Полномочия кабмина ФРГ и Шольца закончились, но они останутся на должностях

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры правительства страны сегодня получат свидетельства об увольнении, они останутся на своих должностях в качестве исполняющих обязанности министров. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

«Новоизбранный бундестаг соберется на учредительную сессию во вторник. Самый важный пункт повестки дня: выборы правительства. Вечером члены федерального правительства будут освобождены от своих должностей, однако продолжат исполнять обязанности до избрания нового канцлера», — говорится в материале.

Шольц продолжит работу в качестве канцлера. В четверг, 27 марта, он вылетит в Париж на саммит по Украине, при этом проведя предварительную консультацию со своим вероятным преемником Фридрихом Мерцем.

В феврале канцлер заявлял о намерении уйти из политики после того, как перестанет занимать пост главы немецкого правительства.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны.

Ранее Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии.