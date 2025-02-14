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Шольц раскрыл, чем займется после ухода с должности канцлера ФРГ

Шольц захотел стать обычным гражданином, когда перестанет быть канцлером ФРГ
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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в видеоподкасте Jung & Naiv о намерении уйти из политики после того, как перестанет занимать свой пост.

«Мой план «А» заключается в том, что я буду переизбран на пост канцлера. Но с моей точки зрения, это не значит, что за этим должно последовать что-то еще», — отметил канцлер.

Шольц добавил, что после того, как закончится срок его полномочий, ему бы хотелось снова стать «обычным гражданином».

До этого Шольц призвал парламент ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. По словам канцлера, переговоры главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина не были неожиданностью, но подобное событие требует «четкого, быстрого и решительного позиционирования» Европы.

Зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил это решение, назвав действия Шольца «тихим протестом» против Вашингтона, и связал его с предстоящими выборами немецкого канцлера.

Досрочные выборы в бундестаг пройдут 23 февраля, одним из главных оппонентов Шольца в борьбе за должность канцлера ФРГ является глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

Ранее Медведев заявил, что Германия столкнется с неприятностями, если обидит США.

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