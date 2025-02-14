Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии

Шольц призвал ввести в ФРГ чрезвычайное положение после заявлений США по Украине

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал парламент ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в X (Twitter).

По его словам, переговоры главы Белого дома Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина не были неожиданностью, но подобное событие требует четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы.

Для того, чтобы ЕС оставался равноправным союзником США, необходимо сделать гораздо больше для обеспечения безопасности, считает Шольц.

Он предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону ФРГ, а также призвал правительство принять резолюцию, которая классифицирует российско-украинский конфликт как чрезвычайную ситуацию.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух глав государства продлилась почти полтора часа. Российский и американский лидеры согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин также отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Ранее Трамп согласился с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО