Приоритет на единство в Европе. Выборы в Германии выиграл консервативный блок Фридриха Мерца

Трамп поздравил партию консерватора Мерца с победой на выборах в бундестаг

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким».

Фридрих Мерц, лидер оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, «Союз»), намерен добиться «реальной независимости» Европы от США. Такое заявление он сделал после победы его партии на досрочных парламентских выборах в Германии. Теперь 69-летнему политику предстоят сложные коалиционные переговоры, поскольку голосование выявило значительную политическую раздробленность среди немцев.

Второе место с рекордными для себя более 20% заняла крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), удвоив свой результат по сравнению с предыдущими выборами.

Лидер АдГ Элис Вайдель заявила сторонникам: «В следующий раз мы будем первыми».

Социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны — менее 17%. Сам Шольц признал исход голосования «горьким» и исключил возможность участия в будущем правительстве на иных должностях, кроме канцлерской.

Итоги выборов:

Блок ХДС/ХСС – 28,6%



«Альтернатива для Германии» — 20,8%



Социал-демократическая партия Германии — 16,4%



«Зеленые» — 11,6%



«Левые» — 8,8%

Явка стала рекордной за последние 35 лет — 83%.

ХДС/ХСС получит 208 мест в бундестаге, АдГ — 151, СДПГ — 121, «Зеленые» — 85, Левая партия — 64. Одно парламентское место получит беспартийный депутат.

«Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (4,9%) и Свободная демократическая партия (4,3%) экс-министра финансов Кристиана Линднера не смогли преодолеть 5-процентный барьер и не попали в бундестаг.

Курс на европейскую независимость

Мерц, ранее считавшийся сторонником тесных связей с США, выступил с критикой Вашингтона. Он обвинил США в «совершенно возмутительном» вмешательстве в избирательную кампанию и сравнил комментарии из-за океана с «враждебным вмешательством со стороны России».

«Моим абсолютным приоритетом сейчас является достижение единства в Европе. Создать единство в Европе возможно», — заявил Мерц.

Политик отметил, что стремится укрепить позиции Европы, чтобы шаг за шагом достичь «реальной независимости» от США.

Несмотря на критику, Дональд Трамп приветствовал результаты выборов в Германии. В социальной сети Truth Social президент США написал: «Как и в США, жители Германии устали от не имеющей здравого смысла повестки, особенно в вопросах энергетики и иммиграции. Я всех поздравляю — впереди еще много побед».

Однако Мерц считает, что Трамп уже продемонстрировал, что его администрация «во многом безразлична к судьбе Европы».

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Успех «Альтернативы для Германии»

Успех АдГ стал одним из самых обсуждаемых событий немецких выборов. Партия одержала победу во всех пяти землях, ранее входивших в состав ГДР. Во многом такой результат обеспечила поддержка молодых избирателей и активное использование социальных сетей. Также влияние оказала поддержка со стороны таких зарубежных фигур как Илон Маск и Трамп.

Несмотря на впечатляющий результат, основные партии отказались от сотрудничества с АдГ, указывая на ее радикальные взгляды и антимиграционную риторику.

Эксперты считают, что этот фактор может затянуть создание коалиции на месяцы. Мерцу предстоит формировать правительство в условиях экономического спада, острого миграционного кризиса, роста угроз безопасности и разногласий по энергетической политике. Без участия АдГ коалиционные переговоры обещают быть длительными и напряженными.

«Мы по-прежнему протягиваем руку для формирования правительства», — говорит лидер АдГ Элис Вайдель.

Мерц говорил о намерении сформировать новое правительство Германии до Пасхи, которая в этом году отмечается 20 апреля.