Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова посмеялась над объяснением МИД Исландии о закрытии посольства в РФ

Объяснения МИД Исландии о закрытии посольства вызвали смех у Марии Захаровой
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на объяснения министра иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир относительно закрытия исландского посольства в Москве в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

На еженедельном брифинге Захарова, цитируя утверждения исландского министра о невозможности обеспечения безопасности дипломатического представительства в Москве, выразила недоверие этим объяснениям, заявив о явной несостоятельности приведенных аргументов.

Захарова напомнила, что решение о сокращении дипломатического присутствия между странами было принято исландским правительством в рамках антироссийской политики, диктуемой союзниками по НАТО. Она подчеркнула, что исландская сторона предпочла продемонстрировать лояльность коллективному Западу, не учитывая негативного воздействия этого шага на российско-исландские отношения. По мнению Захаровой, закрытие посольства было продиктовано не соображениями безопасности, а политической конъюнктурой.

Накануне министерство иностранных дел России выразило протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием российского посольства в Кишиневе из-за сообщения о минировании.

Ранее стало известно, что Исландия разработала атаковавший Крымский мост дрон «Гавия».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами