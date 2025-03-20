Захарова посмеялась над объяснением МИД Исландии о закрытии посольства в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на объяснения министра иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир относительно закрытия исландского посольства в Москве в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

На еженедельном брифинге Захарова, цитируя утверждения исландского министра о невозможности обеспечения безопасности дипломатического представительства в Москве, выразила недоверие этим объяснениям, заявив о явной несостоятельности приведенных аргументов.

Захарова напомнила, что решение о сокращении дипломатического присутствия между странами было принято исландским правительством в рамках антироссийской политики, диктуемой союзниками по НАТО. Она подчеркнула, что исландская сторона предпочла продемонстрировать лояльность коллективному Западу, не учитывая негативного воздействия этого шага на российско-исландские отношения. По мнению Захаровой, закрытие посольства было продиктовано не соображениями безопасности, а политической конъюнктурой.

Накануне министерство иностранных дел России выразило протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием российского посольства в Кишиневе из-за сообщения о минировании.

Ранее стало известно, что Исландия разработала атаковавший Крымский мост дрон «Гавия».