МИД РФ выразил протест послу Молдавии

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием российского посольства в Кишиневе из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что Молдавия нарушила положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. По данным министерства, молдавский правоохранители не допустили посла России в Кишиневе на территорию дипмиссии, ограничив тем самым возможность выполнения функций диппредставительства, а находившиеся внутри здания люди не имели возможности выйти на улицу.

«Через некоторое время ситуация была урегулирована, и оцепление вокруг посольства снято. В Москве рассчитывают, что молдавская сторона впредь будет неукоснительно соблюдать положения Венской конвенции 1961 года», — говорится в сообщении.

Днем 19 марта глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко сообщила, что правоохранители проверяет сообщения, согласно которым здание посольства России в Кишиневе было заминировано. По ее словам, о произошедшем заявил неизвестный.

Ранее в МИД РФ рассказали, при каком условии Молдавии бы «не было».