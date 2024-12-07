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Названа страна, которая разработала атаковавший Крымский мост дрон «Гавия»

Кондратьев: атаковавший Крымский мост дрон «Гавия» был создан в Исландии

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Польский безэкипажный катер «Гавия», которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) накануне попытались атаковать Крымский мост, изначально был создан компанией из Исландии для подводных исследований. Об этом сообщил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По его словам, исландская компания Teledyne M​arine начала разрабатывать дрон еще в 2010 году. Внешне он напоминает торпеду, способную опускаться на глубину до одной тысячи метров.

«Изначально его основной задачей была организация подводных исследований и обследований... Сравнительно недавно он получил модификацию военного дрона и дрона-камикадзе», — сказал Кондратьев.

По его словам, прошедший военную модернизацию катер способен нести около 30 кг взрывчатки. Эксперт отметил, что «Гавия» движется медленно, со скоростью 5–6 км в час.

В ночь на 6 декабря ВСУ впервые использовали новейшие польские безэкипажные катера «Гавия» для атаки на Крымский мост, пишет Mash. Российские военные уничтожили надводные дроны с помощью авиации Черноморского флота и катеров «Раптор».

Ранее Украина показала военные катера, невидимые для БПЛА.

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