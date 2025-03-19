Путин и Трамп не обсуждали вопрос о смене власти на Украине

Песков: Путин и Трамп не обсуждали смену власти на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа не затрагивалась тема смены власти на Украине.

«Об этом речь не шла», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин в ходе беседы отметил риски, связанные с недоговороспособностью властей Украины. Кроме того, президенты России и США отметили «преступления террористического характера», совершенные украинскими военными против мирных жителей Курской области.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в интервью NewsNation говорил, что Трамп перед разговором с Путиным был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, Путин уважает Трампа, потому что «понимает, с кем имеет дело». Между президентом США и российским лидером «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга», подчеркнул Филдс.

Ранее Трамп заявил, что несколько раз говорил с Путиным в последние недели.