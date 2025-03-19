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Трамп заявил, что несколько раз говорил с Путиным в последние недели

Трамп заявил, что не раз говорил с Путиным в последние недели
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Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не раз говорил с российским коллегой Путиным в последние недели. Его слова приводит Washington Examiner.

«Начало было положено три или четыре недели назад. Знаете, я разговаривал с Путиным много раз — все началось не с этого звонка. У нас были и другие», — заявил он.

При этом разговор 18 марта Трамп назвал «началом чего-то хорошего».

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. К текущему моменту площадь возгорания достигла 1 700 квадратных метров.

Ранее украинский политолог назвал переговоры Путина и Трампа успешными для Киева.

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