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Путин отметил риски из-за недоговороспособности Киева

Путин указал Трампу на риски, связанные с недоговороспособностью Киева
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AP, Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом отметил риски, связанные с недоговороспособностью украинских властей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности», — сказано в заявлении.

Кроме того, президенты России и США отметили «преступления террористического характера», совершенные украинскими военными против мирных жителей Курской области.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в интервью NewsNation говорил, что Трамп перед разговором с Путиным был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, Путин уважает Трампа, потому что «понимает, с кем имеет дело». Между президентом США и российским лидером «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга», подчеркнул Филдс.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Ранее Путин сообщил, что Россия и Украина проведут обмен пленными.

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Переговоры о мире на Украине
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