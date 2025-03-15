Семьям из курского приграничья установят доплату за рождение ребенка

Семьям из курского приграничья, у которых после 6 августа 2024 года родился ребенок, направлена выплата в размере 150 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«В Министерстве социального обеспечения уточнили, что выплата направлена на 112 детей на сумму 16,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата также коснется и будущих родителей, у которых появится ребенок не позднее 1 мая текущего года. По предварительным подсчетам, это коснется около 400 новорожденных. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 60 млн рублей.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о существенном сокращении списка пропавших без вести жителей региона, связанном с возвращением людей из освобожденных населенных пунктов. Он уточнил, что реестр разыскиваемых лиц был скорректирован, из него исключено 378 фамилий. Эти люди найдены, с ними установлена связь.

Ранее Хинштейн заявил, что для жителей Курской области построят малоэтажные поселки.