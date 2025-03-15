Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нашлись 378 человек, ранее пропавшие в Курской области

Хинштейн: считавшиеся пропавшими 378 жителей Курской области найдены
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о существенном сокращении списка пропавших без вести жителей региона, связанном с возвращением людей из освобожденных населенных пунктов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что реестр разыскиваемых лиц был скорректирован, из него исключено 378 фамилий. Эти люди найдены, с ними установлена связь.

«Понимаю, что у наших жителей может вызвать беспокойство тот факт, что статус человека не меняется, хотя они знают, что их близкий человек точно вернулся», — отметил Хинштейн.

Он пояснил задержку в изменении статуса некоторых лиц в реестре необходимостью соблюдения формальных процедур. По словам врио губернатора, для исключения человека из списка разыскиваемых сотрудникам правоохранительных органов требуется официально закрыть розыскное дело, проведя необходимые опросы и сбор документов, чтобы полностью подтвердить факт возвращения человека. Он призвал жителей к терпению.

Накануне в Минобороны РФ отметили, что российская армия освободила 86% территории Курской области.

Ранее Хинштейн заявил, что для жителей Курской области построят малоэтажные поселки.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами