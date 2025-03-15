Нашлись 378 человек, ранее пропавшие в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о существенном сокращении списка пропавших без вести жителей региона, связанном с возвращением людей из освобожденных населенных пунктов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что реестр разыскиваемых лиц был скорректирован, из него исключено 378 фамилий. Эти люди найдены, с ними установлена связь.

«Понимаю, что у наших жителей может вызвать беспокойство тот факт, что статус человека не меняется, хотя они знают, что их близкий человек точно вернулся», — отметил Хинштейн.

Он пояснил задержку в изменении статуса некоторых лиц в реестре необходимостью соблюдения формальных процедур. По словам врио губернатора, для исключения человека из списка разыскиваемых сотрудникам правоохранительных органов требуется официально закрыть розыскное дело, проведя необходимые опросы и сбор документов, чтобы полностью подтвердить факт возвращения человека. Он призвал жителей к терпению.

Накануне в Минобороны РФ отметили, что российская армия освободила 86% территории Курской области.

Ранее Хинштейн заявил, что для жителей Курской области построят малоэтажные поселки.