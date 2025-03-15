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Для жителей Курской области построят малоэтажные поселки

Хинштейн: в Курской области в 2025 году начнут строить малоэтажные поселки
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в интервью ТАСС анонсировал строительство в регионе малоэтажных поселков.

По его словам, возведение начнется в области до конца 2025 года, земельный банк уже сформирован и расширяется.

«В этом году задача наша — начинать строительство поселков малоэтажных, где люди смогут приобретать жилье по ставке фиксированной — цене Минстроя РФ. Она сейчас, по первому кварталу, 88 тыс. 100 рублей», — сообщил чиновник.

Он отметил, что власти должны предоставить людям возможность покупать то жилье, которое они хотят, тогда как застройщики, видя их стремление, увеличивают стоимость квадратного метра.

В том же интервью Хинштейн заявил о желании жителей Курской области остаться в регионе и призвал создать необходимые для этого условия. Он заявил, что властям важно не только построить один объект взамен разрушенного, но и в целом создать подходящие условия для жизни людей. В том числе речь идет о необходимости «поднять экономику», вводя в эксплуатацию новые предприятия.

Ранее чиновник извинился за негатив из-за выдачи жилищного сертификата «мигрантам».

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