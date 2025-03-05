Захарова заметила, как зарубежные лидеры стали удалять фотографии с Зеленским

Захарова: прятавшиеся от Лаврова лидеры удаляют свои фотографии с Зеленским

Прятавшиеся от министра иностранных дел России Сергея Лаврова мировые лидеры стали удалять совместные фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в Telegram-канале пишет официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, она с умилением наблюдает, как главы государств «подтирают свои фотографии с Зеленским».

«Сначала три года прятались от Сергея Лаврова и фотографировались втихаря, бегая от российской делегации, а теперь пытаются избавиться от этого фотокомпромата, где они запечатлены слившимися в объятьях с главой террористической банды», — пишет Захарова.

В своем посте Захарова упомянула инцидент, который произошел на церемонии совместной фотографии участников саммита «Большой двадцатки» в Рио-Де-Жанейро. Тогда, сославшись на технические трудности, на съемку не пришел президент США Джо Байден.

Вчера, 4 марта, президент Аргентины Хавьер Милей удалил из социальных сетей все совместные фотографии с Владимиром Зеленским.

Ранее журналист, сделавший Зеленскому замечание из-за костюма, заявил об угрозах.