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Захарова заметила, как зарубежные лидеры стали удалять фотографии с Зеленским

Захарова: прятавшиеся от Лаврова лидеры удаляют свои фотографии с Зеленским
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Прятавшиеся от министра иностранных дел России Сергея Лаврова мировые лидеры стали удалять совместные фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в Telegram-канале пишет официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, она с умилением наблюдает, как главы государств «подтирают свои фотографии с Зеленским».

«Сначала три года прятались от Сергея Лаврова и фотографировались втихаря, бегая от российской делегации, а теперь пытаются избавиться от этого фотокомпромата, где они запечатлены слившимися в объятьях с главой террористической банды», — пишет Захарова.

В своем посте Захарова упомянула инцидент, который произошел на церемонии совместной фотографии участников саммита «Большой двадцатки» в Рио-Де-Жанейро. Тогда, сославшись на технические трудности, на съемку не пришел президент США Джо Байден.

Вчера, 4 марта, президент Аргентины Хавьер Милей удалил из социальных сетей все совместные фотографии с Владимиром Зеленским.

Ранее журналист, сделавший Зеленскому замечание из-за костюма, заявил об угрозах.

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