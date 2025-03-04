Журналист, сделавший Зеленскому замечание из-за костюма, заявил об угрозах

Журналист Брайан Гленн, который упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за неподобающую одежду, пожаловался, что начал получать тысячи угроз от разных людей. Его слова передает издание The Daily Beast.

«Было много отзывов, которые я получил. Многие поддержали, сказав, что Америка прежде всего. Но также я получал тысячи угроз из-за своего замечания Зеленскому», — рассказал журналист.

Администрация президента США просила Владимира Зеленского одеться подобающе перед встречей с Дональдом Трампом. Но украинский лидер проигнорировал эту просьбу и не надел официальный костюм. Во время встречи в Овальном кабинете Брайан Гленн спросил главу Украины, есть ли у него костюм. После этого вопроса ситуация в Белом доме начала накаляться, и в итоге переговоры закончились перепалкой Трампа и Зеленского.

До этого в Кремле рассказали о реакции президента Владимира Путина на ссору американского и украинского лидеров в Белом доме. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин принял во внимание произошедшее.

Кроме того, Песков подчеркнул, что российская сторона в очередной раз убедилась в правоте российского президента, который неоднократно говорил о неготовности Киева к мирным переговорам. Это, по словам Пескова, Зеленский открыто продемонстрировал в Вашингтоне.

Ранее Зеленский назвал условие для повторной встречи с Трампом.