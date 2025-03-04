Милей скрыл свои хорошие отношения с Зеленским

RTN: Милей удалил из соцсетей все совместные фотографии с Зеленским

Президент Аргентины Хавьер Милей удалил из социальных сетей все совместные фотографии с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает радио RTN.

Издание высказало предположение, что исчезновение совместных фотографий Милея с Зеленским связано с недавней ссорой украинского лидера с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на ссору американского и украинского лидеров. По словам Пескова, Путин принял во внимание этот инцидент.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия в очередной раз убедилась в правоте своего президента, который неоднократно заявлял о неготовности Киева к мирным переговорам.

Ранее журналист, сделавший Зеленскому замечание из-за костюма, заявил об угрозах.