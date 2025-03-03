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Глава ЕК назвала дату представления плана перевооружения Европы

Фон дер Ляйен заявила, что 4 марта представит план перевооружения Европы
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Marko Djurica/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 4 марта представит странам — членам Евросоюза (ЕС) план перевооружения Европы. Ее слова на пресс-конференции в Брюсселе передает ТАСС.

«Завтра в письме я проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы», — сказала фон дер Ляйен.

2 марта глава Еврокомиссии сообщила, что на прошедшем в Лондоне саммите лидеров ЕС состоялась «очень хорошая и откровенная беседа». Она подчеркнула, что для Украины гарантии безопасности имеют первостепенное значение. Европе, по ее словам, они тоже нужны, но комплексные. Глава ЕК пояснила, что для этого Киев нужно поставить «в положение силы», чтобы он мог защищать себя в военном и экономическом отношении.

В конце февраля газета Financial Times писала со ссылкой на европейских чиновников, что страны ЕС обсуждают создание банка перевооружения Европы и фонда для общеевропейского финансирования обороны. Отмечалось, что главы Минфинов европейских стран Европы, собравшиеся на заседании G20 в Йоханнесбурге, обсуждают создание банка перевооружения или общего фонда с участием Великобритании.

Ранее в НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов в Европе.

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