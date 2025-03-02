Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «неперевариваемого стального дикобраза»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на прошедшем в Лондоне саммите лидеров ЕС состоялась «очень хорошая и откровенная беседа». Ее заявление опубликовано на сайте ЕК.

Она подчеркнула, что для Украины гарантии безопасности имеют первостепенное значение. Европе они тоже нужны, но комплексные. Глава ЕК пояснила, что для этого Киев нужно поставить «в положение силы», чтобы он мог защищать себя в военном и экономическом отношении.

«По сути, это превращает Украину в стального дикобраза, не перевариваемого потенциальными захватчиками», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что по этой причине основное внимание страны Евросоюза уделяют не только военным поставкам республике, но и, например, обеспечению безопасности ее энергосистемы. Также глава ЕК заявила о необходимости срочно перевооружать Европу.

Британский премьер Кир Стармер на саммите лидеров ЕС в Лондоне объявил о выделении для Киева дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем ПВО (противовоздушной обороны). Он заявил, что Великобритания готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Политик отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Москву.

Ранее Британия и Франция решили создать новый мирный план по Украине.