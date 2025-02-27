Европейские страны решили создать «Банк перевооружения»

Страны Европейского союза обсуждают создание банка перевооружения Европы и фонда для общеевропейского финансирования обороны. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что главы Минфинов европейских стран Европы, собравшиеся на заседании G20 в Йоханнесбурге, обсуждают создание банка перевооружения или общего фонда с участием Великобритании. Один из чиновников заявил изданию, что события развиваются стремительно.

Ожидается, что банк перевооружения будет создан по образцу Европейского банка реконструкции и развития. По предварительным данным, новый банк будет предоставлять кредиты на покупку военной техники, а также на промышленные проекты в оборонном секторе, — как частному сектору, так и правительствам. Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, поддержала предложение.

FT также пишет, что общий фонд с участием Великобритании и ЕС может быть создан раньше, чем банк, поскольку его масштаб ограничен.

Ранее в НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов в Европе.