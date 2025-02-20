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Бывший депутат Рады назвал цель Зеленского в диалоге с Трампом

Бывший депутат Рады Царев: Зеленский договаривается с Трампом о личных гарантиях
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Shannon Stapleton/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский договаривается с главой Белого дома Дональдом Трампом не о судьбе Украины и ее ресурсах, а о личных гарантиях. Так считает бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, его слова приводит РИА Новости.

Депутат считает, что Зеленскому все равно, что будет с Украиной, а интересуют его только личные гарантии.

«Как минимум — сохранение собственного капитала и жизни с возможностью осесть, предположительно, в Британии. К слову, Зеленского до сих пор охраняет британский спецназ», — сказал он.

Парламентарий уверен, что американский президент планирует получить от сделки с Зеленским «приятное ощущение», чтобы в глазах граждан США она выглядела как выгодное соглашение.

«Джо Байден бесплатно снабжал Украину оружием и деньгами, а нынешний президент не дал ничего, но заработал $500 млрд», — пояснил он.

Царев указал, что если Трамп не сумеет договориться об этом с Зеленским, то он найдет другого партнера на Украине. По его мнению, именно такой подход объясняет слова президента США о необходимости проведения выборов на Украине.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что не считает «враждой» последние резкие высказывания Трампа в адрес Зеленского.

Ранее в Госдуме оценили резкие высказывания Трампа в адрес Зеленского.

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